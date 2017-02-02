СМИ: Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие

Глава Комитета по вооружённым силам сената Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие. Как сообщает Reuters, американский политик написал главе Белого дома письмо.

Я, как уполномоченное лицо, призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине для защиты её территории, Джон Маккейн.

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Маккейн напомним, что пока Вашингтон помогает Киеву, отправляя оборудование и спецодежду, но никак не летальное оружие.

Напомним, с 29 января украинские силовики увеличили количество обстрелов по территории Донбасса. Они наносят удары по Донецку, Макеевке и пригороду Авдеевке. Глава ДНР Александр Захарченко также рассказал, что ВСУ пытались взять ополченцев в котёл в районе Ясиноватой, но у них ничего не вышло.