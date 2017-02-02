Тимошенко встретилась с Трампом в Вашингтоне. Глазами.

Украинские СМИ поспешили сообщить, что "газовая принцесса" стала первой представительницей официального Киева, с которой президент США Дональд Трамп провёл переговоры тет-а-тет. В действительности же речь шла о юбилейном 65-м Ежегодном национальном молитвенном завтраке на три тысячи персон в отеле Washington Hilton — традиционной встрече представителей американской политической и деловой элиты.

"Сенсацию" разоблачили российские журналисты, присутствовавшие на том же приёме в Вашингтоне: факт "20-минутной беседы", о которой сообщают украинские СМИ, очевидцы не подтверждают. По их словам, всё, на что могла бы рассчитывать Юлия Тимошенко, — это пересечься с Трампом лишь взглядами.