"Якутскэнерго" доставит топливо в удалённые сёла Якутии

В удалённые сёла в Якутии, где сложилась чрезвычайная ситуация с топливом, его завезут на вездеходах. Колонна техники после прокладки временной зимней дороги доставит топливо в населённые пункты. Об этом сообщили в пресс-службе "Якутскэнерго".

К концу января в крайне сложной ситуации с запасами топлива оказались шесть населённых пунктов Усть-Янского улуса Якутии. В ряде сёл запаса топлива хватит для работы станций всего на 10 суток. Причиной проблемы стал обильный снег, помешавший своевременной прокладке зимника — временной дороги, по которой в отдалённые сёла завозят запасы топлива на весь год.

— "Якутскэнерго" подготовила колонну вездеходной техники, которая после прокладки зимника доставит топливо с места хранения до удалённых сёл. Дата готовности зимника и, соответственно, старта колонны на данный момент не определена, прокладка зимника находится в сфере ответственности местных властей и должна быть завершена до 11 февраля, — говорится в сообщении.

Фото: © РИА "Новости"/Игорь Агеенко