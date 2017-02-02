Охранников, обнаруживших тело женщины у здания Минспорта, допрашивают

Тело женщины, которую, предположительно, загрызли собаки, у здания Минспорта обнаружил охранник, он и сообщил о происшествии в полицию.

— Я увидел тело женщины, где находятся вольеры с собаками, которые принадлежат охранному предприятию "Альфа-Набат", — сообщил сотрудник ЧОПа.

По предварительным данным, сотрудник, который выгуливал на территории немецких овчарок, покинул рабочее место, после чего, вернувшись, обнаружил тело женщины.

Напомним, сегодня вечером у здания Министерства спорта было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения. Следствие проводит проверку по факту её смерти.