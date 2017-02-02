Эксперты отмечают рост выработки электроэнергии на ГЭС по всей территории РФ

Климатические изменения на Дальнем Востоке обернулись рекордными производственными итогами для гидроэнергетики

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По данным независимых экспертов, производственные рекорды "Русгидро" в последние годы оказали благоприятный эффект для энергетики страны. Произошёл значительный рост выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, что, в свою очередь, позволило снизить нагрузку на теплоэлектростанции. Показательным примером служит объём сохранённого за счёт этого угля — 38 миллионов тонн.

Невиданное за 115 лет летнее половодье не стало единичным всплеском: оно повторилось всего через три года. Так, по данным "Русгидро", за 2016 год приток воды в водохранилища Дальнего Востока превысил среднюю норму в полтора раза.

Так какова же доля везения и погодных случайностей в российском энергетическом рекорде? Даже чтобы собрать этот увеличившийся приток воды, нужно было вовремя построить именно здесь, на Дальнем Востоке, крупные ГЭС. Везёт тем, кто везёт, заявил независимый эксперт Станислав Петров.

Как отметили специалисты, не только строительство новых ГЭС, но и модернизация старых позволила значительно увеличить объёмы получаемой энергии.

За два предыдущих года была проведена модернизация 23 агрегатов на нескольких ГЭС, общая мощность приросла на 112 МВт. Это равнозначно постройке ещё одной ГЭС средней мощности. Однако суммарный рост установленной мощности не превысил одного процента от 27 ГВт ГЭС группы "Русгидро". Значит, дело не только в модернизации, но прежде всего — в востребованности работы ГЭС.

Сработал и ряд других факторов. Например, модернизированная Саяно-Шушенская ГЭС установила свой персональный рекорд именно из-за частичной отмены сетевых ограничений на поставку электроэнергии.