Адвокат: Запрещённый остарин мог попасть в организм Поветкина со спортпитанием

Адвокат Александра Поветкина, старший партнёр Forward Legal Алексей Карпенко считает, что запрещённое вещество остарин, выявленное в допинг-пробе "Б" боксёра, могло попасть в его организм случайно. По словам Карпенко, такие случаи часто фиксируются, причём не только в боксе.

— Сейчас мы имеем шесть-семь анализов, и все, кроме одного, отрицательные, — рассказал адвокат.

Содержание остарина минимально, поэтому мы предполагаем, что Александр не принимал запрещённых препаратов и они попали в его организм случайно. Такое бывает, и это, как правило, связано с употреблением разрешённых препаратов и спортивного питания, адвокат Александра Поветкина о допинге.

По его словам, такие случаи нередки в боксе и других видах спорта и часто спортсменов оправдывают, потому что такое количество вещества никак не может повлиять на качества бойца.

— Подобный случай произошёл осенью 2016 года с соперником Поветкина Стиверном. Также было обнаружено минимальное количество запрещённого вещества. Было проведено расследование, и он был оправдан. И команда его доказала, что это вещество попало в организм случайно, — рассказал Алексей Карпенко.

Адвокат рассказал, что сейчас WBC будет проводить расследование и защита Поветкина будет иметь возможность представить свои доказательства.

Большинство опрошенных нами западных экспертов отмечают, что клиническая картина анализов Поветкина свидетельствует о том, что спортсмен намеренно ничего не принимал, адвокат Александра Поветкина о допинге.

Фото: © РИА "Новости"/Павел Лисицын