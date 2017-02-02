Сторожевые собаки загрызли вдову известного советского диктора в Москве

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Сторожевые собаки загрызли вдову известного советского диктора в Москве

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Личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта установлена. Ею оказалась жена совесткого диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия

Фото: ©РИА "Новости"/Илья Питалев

По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. 

Отметим, Кирилл Вац — советский диктор, переводчик-синхронист, киноактёр, снимался в ряде фильмов, таких как "Одиночное плавание", "Анна Каренина", работал диктором иностранного вещания советского радио. 

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