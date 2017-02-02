Украинскую делегацию на приёме у Трампа в Вашингтоне приняли за монголов

Журналист телеканала "Россия 1" Стас Натанзон рассказал о курьёзе, который произошёл с украинской делегацией на 65-м Ежегодном национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где главным докладчиком стал президент США Дональд Трамп. По словам корреспондента, который оказался едва ли не единственным представителем российских СМИ на этом приёме, представители официального Киева в лице украинских депутатов, бизнесменов и общественников, а в частности, лидера "Батьковщины" Юлии Тимошенко, явились в отель Washington Hilton одетыми в вышиванки.

— Они обращали на себя внимание многих гостей, — рассказал Натанзон в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия". — Кто-то из американцев даже сделал им комплимент: "Какие у вас красивые монгольские наряды".