Охранник рассказал о нападении собак на женщину у здания Минспорта

Старший охранник ЧОПа рассказал сотрудникам полиции, что тело женщины у здания Минспорта обнаружил кинолог, который отвечает за собак, он сообщил сотруднику охраны о ЧП.

— Кинолог обнаружил рядом с вольерами тело женщины с травмами, характерными при нападении собак, — сообщил охранник ЧОПа "Альфа-набат".

После этого на место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Как стало известно Лайфу, сотрудник, который выгуливал на территории немецких овчарок, покинул рабочее место, после чего, вернувшись, обнаружил тело женщины, которую загрызли собаки.

Напомним, сегодня вечером у здания Министерства спорта было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения. Следствие проводит проверку по факту её смерти.