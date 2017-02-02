Гитару музыканта "Бахыт-компота" вернули после обращения исполнителя

Как сообщил один из участников группы "Бахыт-компот", с ним связался участковый отдела полиции на востоке Москвы, который сообщил, что в предбаннике обнаружил гитару, похожую на украденную.
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Мне позвонил участковый отдела полиции, который сообщил, что неизвестные оставили гитару в предбаннике отделения. Оказалось, что это действительно моя гитара,
Ян Комарницкий о возвращении гитары.
Известно, что грабители вернули только сам инструмент, оставив при этом себе гитарную установку и систему. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.
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