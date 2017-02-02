Гитару музыканта "Бахыт-компота" вернули после обращения исполнителя

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Гитару музыканта "Бахыт-компота" вернули после обращения исполнителя

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Грабители подкинули гитару участника группы Яна Комарницкого в одно из отделений полиции на востоке Москвы.

Как сообщил один из участников группы "Бахыт-компот", с ним связался участковый отдела полиции на востоке Москвы, который сообщил, что в предбаннике обнаружил гитару, похожую на украденную.

Фото: © L!FE

Мне позвонил участковый отдела полиции, который сообщил, что неизвестные оставили гитару в предбаннике отделения. Оказалось, что это действительно моя гитара,

— 

Ян Комарницкий о возвращении гитары.

Известно, что грабители вернули только сам инструмент, оставив при этом себе гитарную установку и систему. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.

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