В Авдеевку на танках прибыли сторонники партии Ляшко

Сторонники партии Ляшко заявили, что прибыли в Авдеевку и привезли танки. По их словам, они являются участниками радикальной партии. Они заявили, что собирают помощь ВСУ, не уточняя, о чём конкретно идёт речь.

Фото: vk.com

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки распространили в Сети снимки и ролики, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по ул. Молодёжная, д. 20, наблюдатели миссии ОБСЕ проводят встречу с украинскими военными. Отмечается, что сам факт нахождения в городе танков является нарушением минских соглашений в части, где говорится о линии разграничения сил ВСУ и ополчения.