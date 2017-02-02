МЧС проверяет информацию о падении вертолёта в Подмосковье

Очевидцы сообщили о падении вертолёта на границе Одинцовского и Наро-Фоминского районов. По предварительной информации, со стороны предположительного места падения идёт чёрный дым. На место выехали оперативные службы. Проверяется информация, полученная от очевидцев.

"Из окна увидели, как упал вертолёт. Это где-то километрах в пяти от нашего дома. Мы сразу сообщили в экстренные службы", очевидец.

Официального подтверждения экстренных служб об обнаружении обломков не поступало. По предварительной информации, полётов в этом районе не планировалось. Спасатели ищут место, куда, предположительно, мог упасть вертолёт.