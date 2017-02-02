В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка произошёл мощный взрыв. Подробности и обстоятельства ЧП выясняются. Данных о пострадавших пока нет.

В Донецке прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, украинские силовики могли применить РСЗО "Ураган"

Фото: ©РИА "Новости"/Михаил Пархоменко

Предположительно, силовики ВСУ применили РСЗО "Ураган". Один из снарядов удалось сбить в воздухе, второй же попал в одно из городских строений. По предварительной информации, взрыв прогремел в Калининском районе города, недалеко от улицы Элеваторная, где на днях под обстрел попала скорая помощь.

По данным местных жителей, взрыв произошёл в районе мотеля. Очевидцы сообщают, что видели столб огня. На Токмакской улице полностью уничтожен частный дом. В результате инцидента пострадало два человека.