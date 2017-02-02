СМИ: Делегация из РФ прибыла в Египет для финальной инспекции аэропорта Каира

По предварительной информации, в состав группы вошли 10 экспертов в области авиабезопасности.

Делегация специалистов из РФ в области авиабезопасности прибыла в Каир для финальной инспекции воздушной гавани, сообщает портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники.

— В делегацию входят 10 высокопоставленных экспертов по безопасности и авиации министерства транспорта России. В течение ближайших часов делегация начнёт финальную инспекцию мер безопасности, применяемых к пассажирам и багажу во втором терминале каирского аэропорта, — отметил источник.

По его словам, специалисты от РФ также проверят, насколько были выполнены требования российской стороны. В частности те, которые связаны с установкой биометрического оборудования, регулирующего доступ всех сотрудников воздушной гавани, а также видеонаблюдение.