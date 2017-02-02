МЧС ДНР: С места взрыва в Донецке ведётся эвакуация

С места взрыва, который произошёл в Калининском районе Донецка, эвакуируют людей. Об этом сообщили в экстренных службах ДНР. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники прокуратуры. С места происшествия эвакуировано 20 человек.

На данный момент причины взрыва выясняются. Сообщается, что украинскими военными были задействованы РСЗО "Ураган". По информации военных, ПВО ДНР поразила один из двух выпущенных реактивных снарядов, однако второй сбить не удалось и он достиг земли.