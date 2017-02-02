Басурин: В результате обстрелов ВСУ в Донецке пострадало 10 мирных жителей

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Басурин: В результате обстрелов ВСУ в Донецке пострадало 10 мирных жителей

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В результате обстрелов Донецка со стороны украинских силовиков в столице ДНР пострадало порядка десяти мирных жителей. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нам известно, что раненых после обстрела со стороны ВСУ около 10 человек",

— 

Эдуард Басурин о ситуации в Донецке.

Фото: © РИА "Новости"/Игорь Маслов

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны силовиков в Калининском районе столицы ДНР один человек погиб, двое получили ранения. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники прокуратуры. Ведётся эвакуация людей.

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