Басурин: В результате обстрелов ВСУ в Донецке пострадало 10 мирных жителей

В результате обстрелов Донецка со стороны украинских силовиков в столице ДНР пострадало порядка десяти мирных жителей. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нам известно, что раненых после обстрела со стороны ВСУ около 10 человек", Эдуард Басурин о ситуации в Донецке.

Фото: © РИА "Новости"/Игорь Маслов

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны силовиков в Калининском районе столицы ДНР один человек погиб, двое получили ранения. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники прокуратуры. Ведётся эвакуация людей.