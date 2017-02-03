СМИ: Стала известна дата объявления о санкциях США в отношении Ирана

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СМИ: Стала известна дата объявления о санкциях США в отношении Ирана

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

О санкциях США в отношении Ирана будет объявлено в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США "проводят консультации и собирают мнения" других стран, включая Россию, по вопросу введения экономических санкций в отношении Ирана, устроившего ранее ракетные испытания.

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