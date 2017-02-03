СМИ: Стала известна дата объявления о санкциях США в отношении Ирана

О санкциях США в отношении Ирана будет объявлено в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

EXCLUSIVE: U.S. expected to impose additional sanctions on Iranian entities as early as Friday - sources — Reuters World (@ReutersWorld) 2 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США "проводят консультации и собирают мнения" других стран, включая Россию, по вопросу введения экономических санкций в отношении Ирана, устроившего ранее ракетные испытания.