Число погибших при взрыве в Донецке возросло до двух, 13 ранены

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Число погибших при взрыве в Донецке возросло до двух, 13 ранены

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По последним данным, порядка 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.

В результате взрыва в Донецке два человека погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести.

В ликвидации последствий задействовано 33 человека личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники. 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.

"Рассматривается несколько версий произошедшего. Основная из них — артиллерийский обстрел со стороны киевских боевиков",

заявил Лайфу министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Поисково-спасательные работы продолжаются, планируется, что к утру движение через транспортную развязку будет возобновлено.

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