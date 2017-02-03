ОБСЕ заявила о наличии украинской военной техники за линией разграничения

В Авдеевке наблюдатели зафиксировали четыре танка Т-64, которые пригнали ВСУ. На дорогах были замечены четыре системы залпового огня "Град", а также грузовики с крытыми грузовыми отсеками.

Кроме того, за линией отвода, но внутри определённых соглашением территорий, обнаружен 41 стационарный танк, а также две гаубицы.

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки опубликовали в Интернете кадры с бронетехникой внутри жилых дворов. Отметим, что данный факт является нарушением минских соглашений. Однако это нарушение проходило в присутствии представителей ОБСЕ.