ОБСЕ заявила о наличии украинской военной техники за линией разграничения

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ОБСЕ заявила о наличии украинской военной техники за линией разграничения

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В Авдеевке наблюдатели зафиксировали четыре танка Т-64, которые пригнали ВСУ. На дорогах были замечены четыре системы залпового огня "Град", а также грузовики с крытыми грузовыми отсеками.

Кроме того, за линией отвода, но внутри определённых соглашением территорий, обнаружен 41 стационарный танк, а также две гаубицы.

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки опубликовали в Интернете кадры с бронетехникой внутри жилых дворов. Отметим, что данный факт является нарушением минских соглашений. Однако это нарушение проходило в присутствии представителей ОБСЕ.

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