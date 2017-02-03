Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке для отказа от минских соглашений

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев спровоцировал обострение ситуации в Авдеевке, чтобы использовать его как повод для отказа от минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

"Суть происходящего вполне очевидна: Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договорённостей от 12 февраля 2015 года", Виталий Чуркин о ситуации в Авдеевке.

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Постпред РФ при ООН привёл данные с камер видеонаблюдения, где указывается на то, что перед столкновениями фиксировались выстрелы с позиций ВСУ. Чуркин напомнил о высказываниях украинских военачальников, хвалившихся продвижением войск. Также он напомнил о выводах ОБСЕ, что эскалация конфликта была спровоцирована украинской стороной.