В Москве задержана девушка, нанявшая киллера для убийства матери

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В Москве задержана девушка, нанявшая киллера для убийства матери

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Девушка заказала мать наёмному убийце, чтобы завладеть двушкой на окраине Москвы. Стоимость квартиры — менее 7 млн рублей

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко

"Меня совсем не удивило, что дочка заказала киллера. Она частенько мне звонила и спрашивала: "Ну как, не сдохла еще?"

— 

москвичка Вероника об отношениях с дочкой.

Киллер, нанятый москвичкой, должен был убить её мать во время прогулки с собакой. Пёс не должен был пострадать, так как девушка его очень любила

Фото: flickr.com

Заказчицу удалось задержать в ходе спланированной спецоперации следователей и сотрудников полиции Москвы. Они вовремя узнали о подготовке покушения и смогли поймать не только вероятного убийцу, но и дочь-организатора.

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