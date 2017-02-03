В Москве задержана девушка, нанявшая киллера для убийства матери

Девушка заказала мать наёмному убийце, чтобы завладеть двушкой на окраине Москвы. Стоимость квартиры — менее 7 млн рублей
Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко
"Меня совсем не удивило, что дочка заказала киллера. Она частенько мне звонила и спрашивала: "Ну как, не сдохла еще?"
москвичка Вероника об отношениях с дочкой.
Киллер, нанятый москвичкой, должен был убить её мать во время прогулки с собакой. Пёс не должен был пострадать, так как девушка его очень любила
Заказчицу удалось задержать в ходе спланированной спецоперации следователей и сотрудников полиции Москвы. Они вовремя узнали о подготовке покушения и смогли поймать не только вероятного убийцу, но и дочь-организатора.
- Популярные
- По времени