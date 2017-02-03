В Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции

Порядка 216 тысяч человек приняли участие в массовых антиправительственных акциях в Румынии. Только в Бухаресте на улицы сегодня вышли более 80 тысяч митингующих. Манифестанты выступают против внесения изменений в уголовный кодекс, амнистии, а также обвиняют власти страны в коррупции.
When illicit becomes law we take 2 the streets and hang in there. Get ur hands off our country! #Romania #protest #altaintrebare #Bucharest pic.twitter.com/ILAHkRhNAj— Camelia Zama (@SimplyCamelia) 2 февраля 2017 г.
Число участников антиправительственных акций в Румынии превысило 210 тысяч. Только в столице страны на улицы вышли более 80 тысяч митингующих
Фото: Twitter
Ранее сообщалось, что результате беспорядков, которые возникли в ходе акции, пострадало четыре человека — двое демонстрантов и двое полицейских.
BREAKING | #Romania: Anti-corruption protests continue in #Bucharest after criminal law changes. pic.twitter.com/CEh9gZXPNf— Vocal Europe (@thevocaleurope) 2 февраля 2017 г.
Митингующие забросали наряды правоохранителей петардами и файерами. Полиция, в свою очередь, для наведения порядка была вынуждена применить слезоточивый газ.
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