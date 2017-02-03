В Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции

Порядка 216 тысяч человек приняли участие в массовых антиправительственных акциях в Румынии. Только в Бухаресте на улицы сегодня вышли более 80 тысяч митингующих. Манифестанты выступают против внесения изменений в уголовный кодекс, амнистии, а также обвиняют власти страны в коррупции.

Число участников антиправительственных акций в Румынии превысило 210 тысяч. Только в столице страны на улицы вышли более 80 тысяч митингующих

Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что результате беспорядков, которые возникли в ходе акции, пострадало четыре человека — двое демонстрантов и двое полицейских.

Митингующие забросали наряды правоохранителей петардами и файерами. Полиция, в свою очередь, для наведения порядка была вынуждена применить слезоточивый газ.