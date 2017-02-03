Чуркин рассказал о взаимосвязи поездок Порошенко за рубеж с ситуацией в Донбассе

Постпред РФ при ООН предположил, что таким образом Киев рассчитывает сохранить данную тематику в международной повестке дня.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал закономерным то, что "любое серьёзное обострение" ситуации в Донбассе совпадает с поездками украинского руководства за границу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда РФ при ООН, вместо того чтобы прилагать силы к нормализации ситуации в Донбассе и искать разумные компромиссы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы, Киев "пытается добиться военного решения конфликта".

Обращает на себя внимание ещё одна закономерность: любое серьёзное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств Виталий Чуркин

Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Он также отметил, что "украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, Соединённых Штатов и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы".