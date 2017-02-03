Последствия взрыва в Донецке

В результате взрыва в Донецке полностью уничтожен дом по адресу Токмакская, 8. В результате произошедшего, по последним данным, погибло два человека. Ранения различной степени тяжести, как сообщалось, получили 13 человек.
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