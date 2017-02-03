В акваторию Чёрного моря вошёл американский эскадренный миноносец Porter

Эскадренный миноносец Porter ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе американских военно-морских сил.

Эсминец ВМС США с ракетными комплексами на борту вошёл в Чёрное море

Фото: wikipedia

Отметим, что эсминец оснащён ракетными системами. Официальной целью присутствия корабля в акватории является "проведение операций по обеспечению безопасности на море, повышение боеспособности и возможности взаимодействия союзников и партнёров в регионе".

Стоит добавить, что согласно международным договорам военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в этой акватории не более 21 суток.