СМИ: В ДНР два наблюдательных пункта российской стороны подверглись обстрелам

В ДНР обстреляли два наблюдательных пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на руководителя российского представительства в СЦКК генерал-майора Альберта Будышкина.
"Огонь вёлся из артиллерии калибра 152 мм и миномётов, в обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах",
генерал-майор Альберт Будышкин об обстрелах СЦКК.
Он отметил, что обстрелам подверглись наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное". По словам Будышкина, "Ясиноватую" за минувшую неделю обстреляли четыре раза.
Фото: © РИА "Новости"/Сергей Аверин
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