СМИ: В ДНР два наблюдательных пункта российской стороны подверглись обстрелам

Как сообщил руководитель Российского представительства, огонь вёлся из артиллерии калибра 152 мм и миномётов.

В ДНР обстреляли два наблюдательных пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на руководителя российского представительства в СЦКК генерал-майора Альберта Будышкина.

"Огонь вёлся из артиллерии калибра 152 мм и миномётов, в обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах", генерал-майор Альберт Будышкин об обстрелах СЦКК.

Он отметил, что обстрелам подверглись наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное". По словам Будышкина, "Ясиноватую" за минувшую неделю обстреляли четыре раза.

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Аверин