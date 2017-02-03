СМИ: Рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

Исполнитель выплатил своим кредиторам более $ 22 млн, часть из которых составила компенсация.

В штате Коннектикут федеральный суд прекратил дело о финансовой несостоятельности рэпера 50 Cent. Как сообщают американские СМИ, он выплатил кредиторам более $22 млн.

По информации Rolling Stone, исполнитель внёс порядка $8,7 млн из собственных средств, а ещё $13,65 млн были получены им в качестве компенсации по делу, которое не имело отношения к банкротству.

Напомним, в июле 2015 года рэпер заявил, что у него есть активы порядка $20 млн, а долги — на $ 36 млн. При этом состояние рэпера за несколько месяцев до этого оценивали в $155 млн.

Фото: © REUTERS/Jefferson Siegel