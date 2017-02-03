Мэттью Макконахи: Выбора уже нет, Трамп является нашим президентом

Актёр призвал Голливуд перестать враждовать и вести себя конструктивно в отношении нового главы Белого дома.

Актёр Мэттью Макконахи призвал коллег по голливудской киноиндустрии примириться с тем фактом, что президентом США стал Дональд Трамп. По словам артиста, вражда с главой Белого дом не принесёт ничего хорошего.

Выбора сейчас уже нет, он наш президент. Даже если вы не согласны с его принципами, нужно подождать и сравнить его слова с делами Мэттью Макконахи о Дональде Трампе

Фото: Twitter

Напомним, на фоне инаугурации нового президента в США прошли массовые акции протеста, участие в которых приняли многие голливудские звёзды, среди которых были Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Майкл Мур и Мэрил Стрип.