Глава минобороны Великобритании порекомендовал НАТО сотрудничать с Россией

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что страны НАТО должны сотрудничать с Россией ради собственной безопасности. Слова руководителя британского военного ведомства приводит The Guardian.
Великие державы, как США и Россия, должны договариваться, чтобы сохранить международную систему, которая обеспечивает нашу безопасность и процветание. Великобритания тоже должна сотрудничать с Россией, в том числе в военной сфере
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
Фото: Flickr
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