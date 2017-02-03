Руководитель дома Ralph Lauren ушёл в отставку из-за конфликта с основателем

Глава дома моды Ralph Lauren Стефан Ларссон объявил об уходе с должности. По его словам, причиной такого решения стали разногласия с основателем бренда Ральфом Лореном.
Правление, Ральф и я в течение последнего месяца напряжённо работали над поиском общей позиции. Однако мы осознали, что придерживаемся различных взглядов на то, как будет эволюционировать компания
Стефан Ларссон о своем уходе из Ralph Lauren
Отметим, что официально Ларссон уступит кресло главы дома 1 мая текущего года. Предполагается, что его приемником станет нынешний финдиректор Джейн Нилсен.
- Популярные
- По времени