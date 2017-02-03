Жители Донецка рассказали о взрыве

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Жители Донецка рассказали о взрыве

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Большинство местных жителей находилось дома, когда в Донецке прогремел взрыв, в результате которого здание оказалось практически разрушенным. Люди вспоминают, как стали выбегать из квартир в том, в чём были одеты.

В результате взрыва в Донецке оказался разрушен дом по адресу Токмакская, 8. Согласно последним данным, погибли два человека, ранения получили 13. Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин ранее предположил, что в направлении многоэтажки выпустили "Ураган".

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