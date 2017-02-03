Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями

Палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки в законодательстве, согласно которой люди, страдающие психическими заболеваниями, не имеют право на покупку оружия.
В нижней палате американского парламента сняли запрет на продажу оружия людям с психическими заболеваниями
Фото: Flickr
Это правило было введено при Обаме. Оно ограничивает продажу оружия людям с такими заболеваниями как шизофрения и тревожное расстройство.
По мнению конгрессменов, запрет нарушает вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.
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