В США спасли застрявшего щенка при помощи кокосового масла

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В США спасли застрявшего щенка при помощи кокосового масла

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Енотовая гончая по кличке Блэйз, которой восемь месяцев, залезла внутрь колеса, где и застряла.

В США пожарные спасли застрявшую енотовую гончую, которая угодила головой в центр колеса, сообщили сами пожарные в Facebook.

В штате Монтана пожарные спасли енотовую гончую при помощи кокосового масла. Собака залезла головой в центр колеса и застряла.

Пожарные, как сообщается, не использовали дополнительные инструменты. Но для того, чтобы вытащить щенка, им потребовалась сила. Само животное травм не получило. Блэйз довольно вертел хвостом и фотографировался с пожарными после своего спасения.

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