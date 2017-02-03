В США спасли застрявшего щенка при помощи кокосового масла

В США пожарные спасли застрявшую енотовую гончую, которая угодила головой в центр колеса, сообщили сами пожарные в Facebook.
В штате Монтана пожарные спасли енотовую гончую при помощи кокосового масла. Собака залезла головой в центр колеса и застряла.
Пожарные, как сообщается, не использовали дополнительные инструменты. Но для того, чтобы вытащить щенка, им потребовалась сила. Само животное травм не получило. Блэйз довольно вертел хвостом и фотографировался с пожарными после своего спасения.
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