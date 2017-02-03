Постпред США при ООН: Переход Крыма к Украине снимет с РФ санкции

Только присоединение Крыма к Украине способно снять санкции Запада с России. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Введённые США в отношении России санкции из-за Крыма останутся в силе, пока Украина не вернёт контроль над полуостровом
Постпред США при ООН Никки Хейли о снятии санкций с РФ
Фото: wikipedia
В ответ на это постпред России при всемирной организации Виталий Чуркин процитировал американскую конституцию.
В Конституции США есть замечательная историческая фраза: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме
Виталий Чуркин в ответ на слова постпреда США при ООН об украинском Крыме
Фото: ©REUTERS/CARLO ALLEGRI
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