Постпред США при ООН: Переход Крыма к Украине снимет с РФ санкции

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Постпред США при ООН: Переход Крыма к Украине снимет с РФ санкции

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Только присоединение Крыма к Украине способно снять санкции Запада с России. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Введённые США в отношении России санкции из-за Крыма останутся в силе, пока Украина не вернёт контроль над полуостровом

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Постпред США при ООН Никки Хейли о снятии санкций с РФ

Фото: wikipedia

В ответ на это постпред России при всемирной организации Виталий Чуркин процитировал американскую конституцию.

В Конституции США есть замечательная историческая фраза: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме

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Виталий Чуркин в ответ на слова постпреда США при ООН об украинском Крыме

Фото: ©REUTERS/CARLO ALLEGRI

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