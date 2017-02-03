Постпред США при ООН: Переход Крыма к Украине снимет с РФ санкции

Только присоединение Крыма к Украине способно снять санкции Запада с России. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Введённые США в отношении России санкции из-за Крыма останутся в силе, пока Украина не вернёт контроль над полуостровом Постпред США при ООН Никки Хейли о снятии санкций с РФ

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В ответ на это постпред России при всемирной организации Виталий Чуркин процитировал американскую конституцию.

В Конституции США есть замечательная историческая фраза: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме Виталий Чуркин в ответ на слова постпреда США при ООН об украинском Крыме

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