В США стороннице Трампа в прямом эфире брызнули в лицо из баллончика

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В США стороннице Трампа в прямом эфире брызнули в лицо из баллончика

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Во время акции протеста, направленной против приезда журналиста Майло Яннопулоса с выступлением в университет Беркли, девушке распылили в лицо, как предполагается, газовый баллончик. На кадрах, опубликованных в Twitter заметно, что пострадавшая находилась в кепке с надписью Make America Great Again (слоган предвыборной кампании Трампа).

Ранее сообщалось, что митинг перерос в беспорядки. Протестующие жгли баррикады и стреляли в правоохранителей из фейерверков. Полицейские отвечали резиновыми пулями.

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