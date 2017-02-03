В США стороннице Трампа в прямом эфире брызнули в лицо из баллончика

Во время акции протеста, направленной против приезда журналиста Майло Яннопулоса с выступлением в университет Беркли, девушке распылили в лицо, как предполагается, газовый баллончик. На кадрах, опубликованных в Twitter заметно, что пострадавшая находилась в кепке с надписью Make America Great Again (слоган предвыборной кампании Трампа).

Ранее сообщалось, что митинг перерос в беспорядки. Протестующие жгли баррикады и стреляли в правоохранителей из фейерверков. Полицейские отвечали резиновыми пулями.