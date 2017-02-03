СМИ: Четверо погибли и пятеро ранены в результате взрывов в Париже

Жертвами двух взрывов, прогремевших в Париже, стали четыре человека, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают СМИ.

В Париже в результате взрыва газа в торговом павильоне погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения

Фото: Twitter

По предварительной информации, в одном из торговых павильонов Наузи-ле Гран произошли взрывы газовых баллонов, после чего начался пожар. Сообщается также, что к борьбе с огнём были привлечены порядка 30 сотрудников спасательных служб.