СМИ: Четверо погибли и пятеро ранены в результате взрывов в Париже

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СМИ: Четверо погибли и пятеро ранены в результате взрывов в Париже

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Жертвами двух взрывов, прогремевших в Париже, стали четыре человека, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают СМИ.

В Париже в результате взрыва газа в торговом павильоне погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения

Фото: Twitter

По предварительной информации, в одном из торговых павильонов Наузи-ле Гран произошли взрывы газовых баллонов, после чего начался пожар. Сообщается также, что к борьбе с огнём были привлечены порядка 30 сотрудников спасательных служб.

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