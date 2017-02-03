В ЮАР машина скорой помощи врезалась в бегемота

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В ЮАР машина скорой помощи врезалась в бегемота

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Животное в результате столкновения не выжило. Водитель получил множество травм различной степени тяжести.

Водитель скорой помощи находится в критическом состоянии после того, как в провинции Гаутенг врезался в бегемота, в северо-восточной части Южной Африки, сообщает Daily Mail.

Животное не выжило. Травмы получил ещё один медик: его состояние не уточняется.

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