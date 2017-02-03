В ЮАР машина скорой помощи врезалась в бегемота

Животное в результате столкновения не выжило. Водитель получил множество травм различной степени тяжести.

Водитель скорой помощи находится в критическом состоянии после того, как в провинции Гаутенг врезался в бегемота, в северо-восточной части Южной Африки, сообщает Daily Mail.

Hippo is killed after an ambulance crashes into it in South Africa https://t.co/OF6xIsUtp9 pic.twitter.com/9B3FlJwY2A — Daily Mail Online (@MailOnline) 2 февраля 2017 г.

Животное не выжило. Травмы получил ещё один медик: его состояние не уточняется.