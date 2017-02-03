Пушков: Ощущение, что текст выступления для Хейли писала Пауэр

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что речь для Хейли могла написать Саманта Пауэр, которая работала во всемирной организации при Обаме.
Похоже, новый представитель США в ООН пришла с текстом, который написала ей Саманта Пауэр. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс ?
Алексей Пушков о первом выступлении Никки Хейли в СБ ООН
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов.
Ранее Хейли заявила, что для снятия санкций с РФ, необходимо отдать Украине Крым. В ответ на это постпред России при ООН Виталий Чуркин напомнил, что жители республики сами приняли это решение.
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