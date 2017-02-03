В парламенте Бельгии назвали позицию ЕС по сирийскому конфликту ошибочной

Депутат и глава парламентской делегации Бельгии Филипп де Вингер в ходе визита в Алеппо заявил, что власти Евросоюза заняли неверную сторону при попытках разрешения сирийского конфликта.

Руководство ЕС приняло неправильную сторону в войне. Вместо поддержки легитимной власти в Сирии, оно поддержало террористов, которые хотят уничтожить сирийскую государственность и создать на её месте террористическое государство Депутат парламента Бельгии Филипп де Вингер

Парламентарий также предупредил, что терроризм из Сирии может перекинуться на тех, кто его поддерживает, в том числе и на европейские страны.