В парламенте Бельгии назвали позицию ЕС по сирийскому конфликту ошибочной

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В парламенте Бельгии назвали позицию ЕС по сирийскому конфликту ошибочной

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Депутат и глава парламентской делегации Бельгии Филипп де Вингер в ходе визита в Алеппо заявил, что власти Евросоюза заняли неверную сторону при попытках разрешения сирийского конфликта.

Руководство ЕС приняло неправильную сторону в войне. Вместо поддержки легитимной власти в Сирии, оно поддержало террористов, которые хотят уничтожить сирийскую государственность и создать на её месте террористическое государство

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Депутат парламента Бельгии Филипп де Вингер

Парламентарий также предупредил, что терроризм из Сирии может перекинуться на тех, кто его поддерживает, в том числе и на европейские страны.

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