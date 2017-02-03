Украинские СМИ ждут в мае введения безвизового режима с ЕС

Читайте также

Украинские СМИ ждут в мае введения безвизового режима с ЕС

1609

Киев рассчитывает на получение безвизового режима с ЕС в конце весны, а "полноценно работать" он начнёт летом, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на неназванные источники.

— Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля, — отмечается в сообщении.

В издании отметили, что для запуска безвизового режима представители Евросоюза должны одобрить "механизм приостановления". Соответствующий документ якобы будут обсуждать на одном из заседаний Европарламента.

Фото: flickr.com

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!