Украинские СМИ ждут в мае введения безвизового режима с ЕС

Киев рассчитывает на получение безвизового режима с ЕС в конце весны, а "полноценно работать" он начнёт летом, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на неназванные источники.

— Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля, — отмечается в сообщении.

В издании отметили, что для запуска безвизового режима представители Евросоюза должны одобрить "механизм приостановления". Соответствующий документ якобы будут обсуждать на одном из заседаний Европарламента.

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