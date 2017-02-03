Белый дом: Поселения Израиля не способствуют палестинскому урегулированию

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер распространил заявление, где говорится о том, что, расширение существующих еврейских поселений на палестинских территориях не будет способствовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, по мнению администрации президента США. Выдержки из заявления приводит Reuters.

В документе отмечается, что американская сторона "не считает существование поселений препятствием на пути к миру" на Ближнем Востоке. Тем не менее, заявил он, "строительство новых поселений или расширение существующих может и не принести пользы" в данной ситуации.

По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп "надеется достичь мира на всём Ближнем Востоке". Отмечается, что администрация США пока не заняла официальную позицию относительно данной деятельности со стороны Израиля.