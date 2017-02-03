В Таиланде русский турист с ножом и отвёрткой голым разгуливал по Паттайе

В таиландском курортном городе Паттайя русский турист с ножом и отвёрткой в руках разгуливал голым. Как сообщают очевидцы, он блуждал по рынку в центре города и, матерясь, отбивался от полицейских, которые пытались его арестовать.

В Паттайе полицейские 20 минут собирались с духом, чтобы задержать русского туриста, который голый с ножом в руках расхаживал по рынку в центре города

Фото: Кадр из видео на youtube

По предварительным данным, молодой человек потерял одежду, а затем по непонятной причине попробовал напасть на владельца одной из рыночных лавок.

Пятеро полицейских 20 минут преследовали туриста, прежде чем смогли справиться с ним и задержать.