Конфликт двух водителей со стрельбой произошёл на автостоянке в Москве

Конфликт двух водителей со стрельбой произошёл на автостоянке на юго-востоке Москвы. Одного из участников конфликта с огнестрельным ранением доставили в столичную больницу.
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