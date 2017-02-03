Власти Великобритании решили сэкономить деньги и время на содержании судебной системы страны и разрешили использовать программы Skype и Facetime для ведения судебного процесса на расстоянии. По новым правилам, подсудимые смогут участвовать в судебном заседании, не покидая полицейских участков и тюрем.

В Британии судьям разрешили вести судебные процессы через Skype

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Отметим, в первом skype-суде рассматривается дело 86-летнего шоумена Рольфа Харриса по обвинению в сексуальных домогательствах. Он находится в тюрьме Уандсворт на юго-западе Лондона, где уже отбывает наказание за педофилию.