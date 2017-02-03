400 солдат прочёсывают лес в поисках пропавшей Натальи Меламед

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400 солдат прочёсывают лес в поисках пропавшей Натальи Меламед

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Фото: соцсети

Масштабные поиски 23-летней москвички Натальи Меламед начались начались в Красногорском лесу недалеко от улицы Барышихи, где расположена заброшенная войсковая часть. В поисках следов пропавшей девушки участвуют 400 солдат и сотрудников полиции. После исчезновения девушки к розыску были подключены волонтёры и сотрудники полиции, но, к сожалению, следов её исчезновения найти пока не удалось.

400 солдат внутренних войск и полиция приступили к масштабным поискам пропавшей 23-летней москвички Натальи Меламед

В связи с пропажей девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство"

Напомним, 23-летняя москвичка ушла из дома, после чего на связь с родственниками выходила. Как стало известно, Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской, поругавшись с родителями. От отца и матери девушка направилась к возлюбленному, но и там произошла ссора, после которой девушка на связь с родными не выходила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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