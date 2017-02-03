Девушку изнасиловали в БЦ "Оружейный" в центре Москвы

В центре Москвы в бизнес-центре изнасиловали 18-летнюю девушку, которая работает там уборщицей. Столичные правоохранительные органы по факту заявления потерпевшей проводят доследственную проверку.

Как рассказала полицейским девушка, неизвестный напал на нее, когда она стояла в коридоре на одном из этажей бизнес-центра "Оружейный". Мужчина насильно затащил ее в подсобное помещение, где надругался над ней.

После надругательства 18-летняя девушка не сразу написала заявление в полицию. По данным Лайфа, она обратилась в охрану бизнес-центра, где ее удерживали, а один из сотрудников даже заплатил 50 тысяч рублей, попросив уборщицу не заявлять о произошедшем в правоохранительные органы.

Сотрудник БЦ "Оружейный" заплатил 18-летней уборщице 50 тысяч, чтобы она не обращалась в полицию из-за изнасилования.

Фото: flickr.com/Витебский Курьер

Согласно предварительной версии следственных органов, насильственные действия произвел один из сотрудников бизнес-центра "Оружейный". Сейчас сотрудники изучают камеры видеонаблюдения бизнес-центра. По данному факту назначена проверка.