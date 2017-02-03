Учительницу элитной гимназии в Москве уволили за секс со старшеклассником

Мать 17-летнего учащегося одной из элитных гимназий столицы обратилась к руководству школы с требованиям уволить преподавателя по английскому языку. Причиной требования стало то, что женщина застукала сына за занятием сексом с педагогом в момент, когда они должны были заниматься изучением иностранного языка.

Учительницу московской гимназии уволили за секс с учеником. Педагог проводила с 17-летним юношей дополнительные "занятия" на дому, когда их застала мать школьника.

Руководство гимназии приняло решение уволить учительницу, узнав о её сексуальной связи со старшеклассником. Женщину попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам коллег, за семь лет работы в гимназии Ирина Б. проявила себя как отличный профессионал и грамотный специалист своего дела.