Учительницу элитной гимназии в Москве уволили за секс со старшеклассником

Читайте также

Учительницу элитной гимназии в Москве уволили за секс со старшеклассником

191

Фото: соцсети

Мать 17-летнего учащегося одной из элитных гимназий столицы обратилась к руководству школы с требованиям уволить преподавателя по английскому языку. Причиной требования стало то, что женщина застукала сына за занятием сексом с педагогом в момент, когда они должны были заниматься изучением иностранного языка.

Учительницу московской гимназии уволили за секс с учеником. Педагог проводила с 17-летним юношей дополнительные "занятия" на дому, когда их застала мать школьника.

Руководство гимназии приняло решение уволить учительницу, узнав о её сексуальной связи со старшеклассником. Женщину попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам коллег, за семь лет работы в гимназии Ирина Б. проявила себя как отличный профессионал и грамотный специалист своего дела.

Да, работала у нас такая девушка. Она профессионал, с коллегами да и с детьми сдержанна,

— 

рассказали источники Лайфа в школе.

<p>Учительница Ирина Б. / Фото: соцсети</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!