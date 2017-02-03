В Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры "человека-паука"

"Человек висит в окне, из которого идёт дым," — такое сообщение поступило сегодня утром в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области. Пожар произошёл в восьмиэтажном доме Новосибирска. Незамедлительно к месту вызова выдвинулись пожарные. Спустя три минуты, в 07:36, сотрудники МЧС были на месте. Спасатели сняли с козырька здания неадекватного мужчину, который представился им героем популярных комиксов.

На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вёл себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он – человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину. Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгат Кабиров.

Из подъезда также с четвёртого этажа пожарные эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет. Возгорание в комнате на третьем этаже ликвидировано в кратчайшее время, огнём частично повреждены домашние вещи. Причина пожара устанавливается.