В Иркутской области главу района и его заместителя заподозрили во взятке

Минувшей ночью в иркутской квартире главы Казаченско-Ленского района Александра Абраменко, а также по месту его работы в администрации на севере области, сотрудники спецслужб провели обыски.

Главу района под Иркутском подозревают в получении взятки на 2,5 миллиона рублей

По словам источника Лайфа, чиновника, а также его заместителя, подозревают в причастности к получению взятки на сумму около двух с половиной миллионов рублей. К расследованию приступили сотрудники СУ СК России по Иркутской области. Меру пресечения для Александра Абраменко в ближайшее время изберёт суд.