Житель Сыктывкара стал популярным мемом, случайно перекрестившись в танце

25-летний Стас Юшков из Сыктывкара стал знаменитым не только в своём городе после необычного танца на студенческой вечеринке, но и по всей России у парня появились поклонники. Всё дело в гифке, которая мгновенно стала популярным мемом. В середине января Стас с друзьями был на вечеринке, где в самый разгар танцев он решил повеселить друзей и перекрестился в такт музыке. Этот момент попал на видео одного из приятелей студента.

Через несколько дней после вечеринки Стас попросил у друзей видео, чтобы посмотреть, что они там наснимали, и увидел свой танец со стороны. Он сделал гифку и выложил в соцсеть. Анимация моментально стала распространяться, попала в популярные группы "ВКонтакте": MDK, "Лепрозорий" и другие. Гифка собрала десятки тысяч лайков, репостов и комментариев. Пользователи соцсетей уже придумали название танцу Стаса — "православный дабстеп". Одни осуждают парня в комментариях и оскорбляют за неуважение к религии, другие смеются и видят в этом лишь прикол, а не издевательство над верой.

Я адекватно отношусь к комментариям, потому что все люди разные и будут относиться к этому по-разному. К религии я отношусь положительно, никакого протестного движения в танце не было. Стас Юшков.

Примечательно, что на самом деле Стас уже не студент. Он закончил Сыктывкарский государственный университет в прошлом году, сейчас ведёт своё дело — создаёт графические и анимационные ролики.